Международная акция РВИО по истории Второй мировой войны прошла по всей стране

Она охватила более 3 тыс. площадок

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Международная акция Российского военно-исторического общества (РВИО) по истории Второй мировой войны - тест "Уроки Второй мировой" - прошла 5 декабря по всей стране, охватив более 3 тысяч площадок. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе РВИО.

"Сегодня в преддверии Дня Героев Отечества по всей России прошла международная акция РВИО - тест по истории "Уроки Второй мировой". В год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне и окончания Второй мировой войны участие в акции приняли любители истории со всех уголков России - от Камчатки до Калининграда. В этом году было зарегистрировано свыше 3 тысяч площадок по всей стране. Помимо этого, тест прошел на 14 площадках Приднестровской Молдавской Республики, на вопросы по истории Второй мировой войны ответили также участники из Казахстана, Румынии, Азербайджана, Беларуси, Молдовы, Таджикистана, Ливана, Австралии и Аргентины", - отметили в пресс-службе.

Как рассказали в РВИО, тест охватывает ключевые события Второй мировой войны 1939-1945 годов и помогает оценить свои знания о важных исторических уроках.

"Тест по истории Второй мировой войны - это проверка наших знаний на прочность, знаний уроков и истории нашей страны, героического прошлого нашего государства, нашей Победы. Все это направлено на то, чтобы знания не умирали, а продолжали жить вместе с нами. Без знаний мы фактически останемся слепыми в настоящем. Знание истории - это надежный фундамент нашего роста, независимости, суверенитета нашей страны", - подчеркнул научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков.

Сообщается, что вопросы для теста подготовил департамент науки и образования РВИО. "Он состоял из 40 вопросов, посвященных событиям, Героям и подвигам Второй мировой войны, и делился на два уровня - базовый и профильный. Вопросы базового уровня нацелены на проверку общих знаний, вопросы профильного уровня предполагают более глубокое понимание исторических процессов", - отметили в пресс-службе.

Главная цель проекта - привлечение внимания к изучению отечественной истории, а также оценка уровня исторической грамотности граждан России и соотечественников, проживающих за рубежом. Международная акция проводится с 2015 года. В общей сложности в ней приняли участие уже более 50 млн человек.