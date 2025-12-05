Президент Индии угостила Путина вегетарианским ужином

НЬЮ-ДЕЛИ, 5 декабря. /ТАСС/. Президент Индии Драупади Мурму угостила российского лидера Владимира Путина вегетарианским ужином.

В качестве первого блюда был подан легкий бульон из листьев моринги и бобов мунг, приправленный специями и украшенный просом.

На закуски были поданы фаршированные сморчки с чатни из грецких орехов, кебабы из черного нута с мятным соусом и паровые пельмени в стиле момо с овощами и водяным орехом.

В качестве основного блюда были предложены рулет из панира с сухофруктами в шафрановом соусе, тушеный шпинат, пажитник и свежий горошек в пряной горчичной заправке, запеченный в тандуре фаршированный картофель с йогуртово-пряным маринадом и мини-баклажаны в сладко-пряном соусе. Также на ужин предлагались тушеные с томатом и луком бобы и рис басмати, томленый с орехами и шафраном.

На десерт были представлены теплая миндальная халва с поджаренными орехами и индийское мороженое с шафраном, фисташками и кардамоном. Также на столе были свежевыжатые гранатовый, апельсиновый и морковно-имбирный соки.

В качестве музыкального сопровождения в зале во время ужина прозвучали отрывок сюиты из балета "Щелкунчик", песня "Калинка" и известные индийские мелодии.