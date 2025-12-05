Сенатор Шевченко призвал снижать контрольно-надзорную нагрузку на муниципалитеты

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Снижение контрольно-надзорной нагрузки на российские муниципалитеты остается приоритетной задачей. Такое мнение высказал сопредседатель Всероссийской ассоциации самоуправления, председатель комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Андрей Шевченко.

"Приоритетной задачей для нас является снижение контрольно-надзорной нагрузки на муниципалитеты. Результатом нашей большой совместной работы стал очень важный для муниципалитетов законопроект о совершенствовании контрольно-надзорной деятельности в отношении органов местного самоуправления и их должностных лиц, который 31 октября был внесен правительством России в Государственную думу", - цитирует слова сенатора пресс-служба Всероссийской ассоциации самоуправления в сообщении по итогам первого дня форума-выставки муниципальных практик "Большие решения малой Родины".

Поясняется, что проект закона устанавливает отдельный тип контроля - за исполнением органами местного самоуправления своих властных полномочий и переданных государственных полномочий. При внедрении риск-ориентированного подхода проведение контрольных мероприятий будет осуществляться, исходя из отнесения муниципалитетов к категориям риска - от низкого до чрезвычайно высокого.

В России насчитывается более 16 тыс. муниципальных образований. В связи с переходом отдельных регионов к одноуровневой системе организации МСУ, количество муниципальных районов, городских и сельских поселений ежегодно сокращается, а количество муниципальных округов растет.

По состоянию на ноябрь 2025 года 35 регионов выбрали одноуровневую систему организации МСУ, 36 регионов - смешанную систему или осуществляют переход к одноуровневой системе, 19 регионов выбрали двухуровневую систему. Каждый регион выбирает ту систему, которая оптимально подходит для населения с учетом его мнения, а также исторических и иных местных традиций.

О форуме

Форум-выставка муниципальных практик "Большие решения малой Родины" проходит 5-6 декабря на площадке мастерской управления "Сенеж". Мероприятие организовано Всероссийской ассоциацией развития местного самоуправления при поддержке администрации президента РФ и Минэкономразвития России. Участие в форуме-выставке приняли 750 представителей муниципальных образований из всех регионов страны.