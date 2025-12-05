В Курске появились результаты по поиску преступников с системой "Безопасный город"

На подъездах областных центров установлены 2 тыс. камер и порядка 1,5 тыс. объектов видеонаблюдения в городе

КУРСК, 5 декабря. /ТАСС/. Губернатор Курской области Александр Хинштейн заявил, что в городе Курске есть первые результаты по поиску преступников при помощи системы "Безопасный город". На подъездах областных центров установлены 2 тыс. камер и порядка 1,5 тыс. объектов видеонаблюдения в городе.

"На данный момент, по памяти, у нас 2 тыс. камер с подъездов и порядка 1,5 тыс. уже камер установлено в городе. Все они заведены в единую систему "Безопасный город". Это не просто сбор видеопотоков, это видеоаналитика в автоматическом режиме, это работа искусственного интеллекта, позволяющего для правоохранительных органов находить преступников. И первые такие результаты у нас уже есть", - сказал он в ходе прямой линии с жителями Курской области.

Хинштейн добавил, что Курская область - единственный регион, где компания Сбер взяла все расходы по внедрению системы "Безопасный город" на себя. "Система позволяет и управлять городом намного эффективнее, потому что эта система может фиксировать вывоз мусора, его несанкционированный выброс. Система может руководить дорожными потоками, система может работать по безопасности наших образовательных учреждений", - рассказал губернатор.

В феврале 2025 года губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщал, что Сбер внедрит систему "Безопасный город" в Курске. Тогда по итогам встречи с главой Сбера Германом Грефом глава региона сообщал об интеграции 2 тыс. видеопотоков с камер видеодомофонов многоквартирных домов, а также 4 тыс. камер, которые настроены на биометрическое распознавание лиц. Систему планировалось внедрить в два этапа.