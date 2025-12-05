В Запорожской области открыли физкультурно-оздоровительный комплекс

Его пропускная способность составляет 50 человек



МЕЛИТОПОЛЬ, 5 декабря. /ТАСС/. В прифронтовом Куйбышевском муниципальном округе Запорожской области состоялось открытие физкультурно-оздоровительного комплекса. Об этом ТАСС сообщил глава округа Кирилл Белов.

"Наш ФОКОТ был построен в рамках программы социально-экономического развития, при поддержке президента Российской Федерации, Министерства спорта и туризма РФ и региона. Там открыты секции футбола, баскетбола и комплекс ГТО. Несмотря на близость к фронту спорт в нашем округе в почете, и мы и дальше будем его развивать", - сказал он.

И.о. министра спорта и туризма Запорожской области Константин Зайцев отметил, что сборная Куйбышевского района показывает прекрасные результаты.

"Сборная Куйбышевского МО стала чемпионом Спартакиады - 2025 в Запорожской области. ФОКОТ в Куйбышевском муниципальном округе - седьмой по счету в регионе", - сказал он.

