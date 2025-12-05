В Туле в форуме "Мой бизнес на спорте" приняли участие более 250 экспертов

Мероприятие было посвящено вопросам развития спортивной индустрии и делового сотрудничества

ТУЛА, 5 декабря. /ТАСС/. Первый межрегиональный форум "Мой бизнес на спорте", посвященный вопросам развития спортивной индустрии и делового сотрудничества, состоялся в Туле 5 декабря на базе спортивного комплекса "Тулица". В нем приняли участие более 250 представителей бизнеса и власти из Воронежского, Калужского, Липецкого, Московского регионов, сообщила пресс-служба правительства Тульской области.

"В течение всего дня представители малого и среднего бизнеса принимали участие в лекциях, круглых столах, тренингах и мастер-классах от известных спортсменов. <...> Особое внимание было уделено созданию условий для совместных проектов между бизнесом и спортивными организациями, развитию адаптивного и массового спорта", - говорится в сообщении.

Всего в форуме приняли участие более 250 экспертов, представителей бизнеса и власти из Воронежской, Калужской, Липецкой, Московской областей. На форуме своим опытом реализации коммерческих и социальных проектов поделились пловец-параатлет, социальный предприниматель Дмитрий Чешев, призер Олимпийских игр по фигурному катанию Илья Авербух. Также прошел бизнес-тренинг для участников специальной военной операции и членов их семей, действующих военнослужащих. Его провел мастер спорта России по плаванию, чемпион России по плаванию среди студентов Александр Папшис.

Первый заместитель губернатора - председатель правительства Тульской области Михаил Пантелеев, отметил, что в регионе с каждым увеличивается количество людей, занимающихся физкультурой и спортом. "При поддержке губернатора Дмитрия Вячеславовича Миляева развиваем спортивную инфраструктуру, массовый и адаптивный спорт, поддерживаем талантливых спортсменов и тренеров. Большое внимание уделяем нашим предпринимателям", - подчеркнул он.