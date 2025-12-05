В Великий Устюг к Деду Морозу отправятся около 1,8 тыс. детей

Росмолодежь запустила специальный проект "Больше, чем новогодняя сказка"

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Порядка 1,8 тысячи детей от семи до 18 лет - воспитанники детских домов, дети из многодетных семей и участников специальной военной операции - побывают в сказочном путешествии. Росмолодежь по программе "Больше, чем путешествие" запустила специальный проект "Больше, чем новогодняя сказка", в ходе которого дети побывают в Великом Устюге, сообщили ТАСС в пресс-службе программы Росмолодежи "Больше, чем путешествие".

Запланировано три путешествия по маршруту Москва - Кострома - Великий Устюг - Москва. "Первооткрывателями" стали около 630 школьников из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. В остальные заезды отправятся дети из Белгородской, Курской, Брянской областей и Всероссийской общественной организации "Содружество выпускников детских домов "Дети всей страны". На каждой станции маршрута школьников будет встречать гимн программы "Больше, чем путешествие".

"В рамках проекта "Больше, чем новогодняя сказка" воспитанники из детских домов, дети из многодетных семей и семьи участников СВО отправятся в предпраздничные поездки. Более 1,8 тысячи ребят окунутся в атмосферу зимнего волшебства и станут частью интересного и познавательного приключения. Они узнают интересные факты об известных сказочных городах России и вживую познакомятся с новогодними персонажами из русских народных сказок. Мы верим, что путешествия в рамках проекта порадуют участников множеством новых эмоций и незабываемыми мгновениями, ведь самая большая награда - это счастливые лица наших участников", - рассказала генеральный директор АНО "Больше, чем путешествие" Олеся Тетерина.

О маршруте

В первом заезде участники отправились исследовать историю Москвы: они посетили ВДНХ, заглянули в технологический павильон "Атом", насладились видами города с Парящего моста и Красной площади. На 89-м этаже башни "Федерация" в "Москва-Сити" их ждала увлекательная экскурсия и обсуждение темы "Профессии будущего". После ужина школьники отправились на Ярославский вокзал, чтобы продолжить путешествие на поезде.

В Костроме участники познакомились с основными ее достопримечательностями, побывали в Тереме Снегурочки, Музее сыра, музее "Петровская игрушка" и государственном природном заказнике "Сумароковский".

В последний день поездки школьники побывали в самом сказочном городе России - Великом Устюге. На перроне железнодорожного вокзала прошел старт проекта "Больше, чем новогодняя сказка", где участников встретил Дед Мороз со своими сказочными помощниками. Затем детей ждала насыщенная экскурсионная программа в Музее этнографии Великоустюгского государственного музея-заповедника и в других музеях региона. Кульминацией дня стала поездка в резиденцию главного волшебника, после чего поезд с участниками вернулся обратно в столицу, оставив им на память яркие воспоминания и фирменные подарки от программы - рюкзаки с термосами, стикерпаками и говорящей игрушкой Чебурашка.

Программа реализована в соответствии со стандартом гражданско-патриотического и общественно полезного молодежного туризма "Больше, чем путешествия", она включает в себя туристический, образовательный и полезный компоненты. Благодаря этой программе уже свыше 320 тыс. молодых людей увидели уникальные места страны, познакомились с достижениями университетов и промышленных предприятий, разработали социально значимые проекты и нашли новых друзей.