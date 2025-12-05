На катке в музее-заповеднике "Коломенское" открыли зимнюю программу

Ледовая площадка будет работать каждый день с 10:30 до 22:00

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Зимняя программа открылась на катке, впервые залитом на Царской набережной в музее-заповеднике "Коломенское" в Москве, передает корреспондент ТАСС.

"Мы запустили в парке "Коломенское" самый протяженный каток в Европе, его протяженность составляет 1,7 км. Это позволяет единовременно пригласить до 2,5 тыс. гостей, которые могут кататься - и конькобежцев, и просто любителей. Изюминка этого катка - "звездное небо", которое растянулось на всей его длине. Также мы украсили причальную площадь Царской набережной, павильоны, создали большое количество арт-объектов, люди могут прийти и окунуться в зимнюю сказку", - сказала ТАСС заместитель гендиректора АНО "Развитие парков" Екатерина Гудко.

Она отметила, что также запущен бесплатный новогодний "поезд", который каждые 20-25 минут будет возить гостей от станции метро "Кленовый бульвар" до катка и привозить обратно к метро. Сама ледовая площадка будет работать каждый день с 10:30 утра до 22:00 вечера, технический перерыв с 15:00 до 17:00.

Каток в музее-заповеднике "Коломенское" один из самых длинных линейных катков вдоль набережной Москвы-реки, его протяженность - 1,7 км, а площадь - почти 13,5 тыс. кв. м. "Звездное небо" горит светом более 14 млн диодов, размещенных на 400 шестиметровых опорах. Также на новом катке в "Коломенском" есть световой тоннель, праздничные фотозоны, лаунж-пространство на Причальной площади. Желающие могут взять коньки на прокат.