Водителям Южной Осетии могут выдавать краткосрочные полисы ОСАГО при въезде в РФ

Это необходимо во избежание штрафов

Редакция сайта ТАСС

ЦХИНВАЛ, 5 декабря. /ТАСС/. Краткосрочные полисы ОСАГО могут начать выдавать водителям Южной Осетии при въезде в РФ во избежание штрафов. Как сообщила пресс-служба МВД Южной Осетии, соответствующий вопрос обсуждался в ходе заседания двустороннего комитета МВД России и МВД Республики Южная Осетия по сотрудничеству органов внутренних дел приграничных районов, которое прошло в Цхинвале.

Российскую делегацию возглавил начальник ГУ МВД России по СКФО генерал-полковник полиции Сергей Бачурин.

"В последнее время водители из Южной Осетии сталкиваются со штрафами из-за отсутствия полиса ОСАГО. В связи с этим министр внутренних дел Южной Осетии Эрислав Мамиев обратился к российской стороне с просьбой временно приостановить меры административного воздействия в отношении югоосетинских водителей до решения проблемы. Глава МВД РЮО предложил организовать выдачу краткосрочных страховых полисов ОСАГО при въезде на территорию РФ", - сказали в пресс-службе МВД.

В ходе встречи также было отмечено, что на территории Южной Осетии около 70% нарушений ПДД совершают водители транспортных средств с российскими регистрационными знаками. А за последние три года зафиксировано порядка 2,4 млн нарушений ПДД, выявленных аппаратно-программным комплексом "Безопасный город". В связи с этим было предложено наладить оперативный обмен информацией о нарушителях через совместный информационно-координационный центр.

По итогам заседания было подготовлено и подписано рабочее соглашение, куда внесли все основные вопросы, которые обсуждались при встрече.

Глава МВД Южной Осетии выразил уверенность, что ответственные лица приложат максимум усилий для исполнения мероприятий по всем направлениям сотрудничества. Он подчеркнул, что "данная платформа позволяет сторонам обмениваться мнениями о путях, формах и методах более действенного правоохранительного влияния на оперативную обстановку при строгом соблюдении норм и прав человека".