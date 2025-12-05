Дед Мороз из Великого Устюга прибыл в Австрию

Он поздравил с наступающим Новым годом учеников общеобразовательной школы имени Героя Советского Союза генерала Д. М. Карбышева при посольстве России в стране

ВЕНА, 5 декабря. /Корр. ТАСС Максим Черевик/. Российский Дед Мороз из Великого Устюга прибыл в австрийскую столицу и поздравил с наступающим Новым годом учеников общеобразовательной школы имени Героя Советского Союза генерала Д. М. Карбышева при посольстве России в Австрии. Об этом сообщает корреспондент ТАСС.

Визит Деда Мороза организовал Русский дом в Вене. В ходе предновогоднего турне он со Снегурочкой ранее посетил Китай и Индию.

Учащиеся школы встретили Деда Мороза новогодним представлением. Вместе с детьми он зажег новогоднюю елку, водил хороводы и фотографировался на память. Дети также передали ему свои письма, в которых поделились своими новогодними мечтами и теплыми пожеланиями в адрес близких.

Вотчина Деда Мороза находится в деревне Морозовица под Великим Устюгом, там расположены двухэтажный деревянный терем с 12 комнатами и тронным залом, тропа сказок, зимний сад, зоосад - филиал Московского зоопарка, лечебно-оздоровительный комплекс, гостиница, торговые ряды, коттеджный поселок, кафе, каскад прудов, пасека Деда Мороза, его ледник и кузница. В Великом Устюге действует городская резиденция Деда Мороза, его почта и дом моды.