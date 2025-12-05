Пасечник пообещал исполнить мечту ребенка из Феодосии о фотоаппарате

Глава ЛНР принял участие во всероссийской благотворительной акции "Елка желаний"

ЛУГАНСК, 5 декабря. /ТАСС/. Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник принял участие во всероссийской благотворительной акции "Елка желаний" в рамках международного форума "Мы вместе" и пообещал исполнить мечту девочки Николь из Феодосии о фотоаппарате. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

"Снял новогодний шар с желанием 13-летней Николь из Феодосии. Она загадала на Новый год получить в подарок фотоаппарат моментальной печати. Обязательно исполню мечту! В предновогодние дни хочется подарить нашим детям как можно больше радости, чтобы они в полной мере ощутили магию волшебного праздника", - написал Пасечник.

Об акции

"Елка желаний" украшена открытками в виде новогодних шариков с желаниями детей. Ежегодно президент России Владимир Путин выбирает несколько таких открыток. С 2018 года глава государства исполнил 20 новогодних детских желаний.

Исполнить детское желание могут и обычные граждане, причем как в очном, так и в дистанционном форматах - елки с открытками размещают в местах проведения акции.

Согласно условиям акции, присылать свои желания могут дети с ограниченными возможностями здоровья, в жизнеугрожающем состоянии или с инвалидностью, сироты и те, кто остался без попечения родителей, а также ребята из малообеспеченных семей. Кроме того, стать участниками "Елки желаний" могут дети участников СВО, жителей Донбасса, Новороссии и сопредельных с ними обстреливаемых областей.

Подать заявку с новогодним желанием можно до 20 декабря на сайте елкажеланий.рф.