КЧР вновь вошла в тройку лидеров всероссийской акции "Вода России"

Рейтинг в 2025 году возглавил Татарстан

Редакция сайта ТАСС

ЧЕРКЕССК, 5 декабря. /ТАСС/. Свыше 280 тыс. волонтеров акции "Вода России" очистили от мусора более 1,5 тыс. км берегов рек и озер Карачаево-Черкесии (КЧР) в 2025 году. Республика заняла второе место в рейтинге субъектов РФ - участников акции, сообщил глава региона Рашид Темрезов в своем телеграм-канале.

Рейтинг в этом году возглавил Татарстан, тройку лидеров замкнула Кабардино-Балкария. В число активных в уборке берегов водных объектов субъектов страны вошли также Башкирия и Ингушетия, занявшие четвертое и пятое места соответственно.

"Карачаево-Черкесия вновь вошла в число регионов - лидеров РФ - участников акции "Вода России"! Наша республика заняла почетное 2-е место в рейтинге 2025 года. Результаты подвели в Минприроды РФ сегодня, в День добровольца. <...> В этом году в КЧР было проведено более 400 мероприятий акции. Участие в них приняли свыше 280 тыс. волонтеров, которые очистили более 1,5 тыс. км берегов", - говорится в сообщении.

КЧР не первый год входит в число лидеров этого экологического мероприятия, в 2024 году она возглавила рейтинг регионов России.

В республике со старта акции в 2013 году ее участниками стали более 1 млн человек. "Спасибо каждому из них за бесценный труд, личный вклад в сохранение природы республики и любовь к родной земле!" - написал Темрезов.

Акция "Вода России" с 2019 года она стала частью федерального проекта "Сохранение уникальных водных объектов" нацпроекта "Экология".