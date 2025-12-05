Обратиться к Путину на прямой линии могут жители других государств

Для звонков из-за рубежа по мобильному телефону выделены специальные номера, вопрос также можно задать через сайт

Редакция сайта ТАСС

© ТАСС

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Иностранные граждане также могут направить свои вопросы в кол-центр программы "Итоги года с Владимиром Путиным". Как сообщили ТАСС в Ростелекоме, для звонков с мобильных телефонов из-за рубежа предусмотрены номера +7 (499) 550-40-40 и +7 (495) 539-40-40. Кроме того, задать вопрос можно через сайт moskva-putinu.ru / москва-путину.рф.

Прием обращений на прямую линию президента РФ Владимира Путина стартовал 4 декабря и будет продолжаться вплоть до окончания эфира 19 декабря. Как уточнили в Ростелекоме, обратиться к главе государства могут не только россияне, но и жители других стран. "Для звонков из-за рубежа по мобильному телефону выделены номера +7 (499) 550-40-40 и +7 (495) 539-40-40", - сообщили ТАСС в Ростелекоме.

Для стационарных телефонов в ряде стран действует другой формат набора. "В большинстве государств позвонить в кол-центр программы "Итоги года с Владимиром Путиным" можно по номерам: 007 499 550-40-40 и 007 495 539-40-40", - добавили там.

Помимо телефонных звонков, иностранные граждане могут направить свои обращения через сайт.

Программа "Итоги года с Владимиром Путиным" выйдет в эфир 19 декабря в 12:00 по московскому времени.