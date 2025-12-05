Власти Марий Эл планируют создать музей привезенных из зоны СВО трофеев

Глава республики Юрий Зайцев отметил, что одним из экспонатов может стать доставленный в республику броневик, принадлежавший киевским нацистам и подбитый из гранатомета жителем региона

Редакция сайта ТАСС

ЙОШКАР-ОЛА, 5 декабря. /ТАСС/. Власти Марий Эл планируют создать в регионе музей трофеев, привезенных из зоны проведения специальной военной операции. Об этом сообщил журналистам глава республики Юрий Зайцев.

"Нам необходимо сделать музей и там показывать, с чем приходится сталкиваться нашим ребятам",- сказал Зайцев.

Он подчеркнул, что одним из экспонатов может стать доставленный в республику броневик, принадлежавший киевским нацистам и подбитый из гранатомета жителем региона с позывным Мариец. "Никакая мощная фашистская техника не спасет от мастерства и решимости наших солдат: думаю, этот трофей станет отличным пособием для будущих защитников Отечества",- заметил Зайцев. Он назвал важным тот факт, что молодежь должна понимать цену победы и гордиться своими героями.

В настоящее время трофейный броневик "Новатор" стоит в центре военно-патриотического воспитания молодежи "Авангард", его лично осмотрел Зайцев. Ему не только продемонстрировали поверженную машину, но и рассказали об истории ее появления в Йошкар-Оле. "Привезти трофей в республику - это отличная идея", - подчеркнул Зайцев.