Проекты "Россия - страна возможностей" номинировали на "Премию Рунета - 2025"

В финал вышли "Первый кубок нейроконтента", мобильное приложение "Хорошие новости" и цифровой "Сенеж"

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Три проекта президентской платформы "Россия - страна возможностей" (РСВ) номинированы на "Премию Рунета - 2025", сообщает пресс-служба РСВ.

"В финал национальной "Премии Рунета" прошли сразу три проекта президентской платформы "Россия - страна возможностей" - "Первый кубок нейроконтента", мобильное приложение "Хорошие новости" и цифровой "Сенеж". Они вошли в шорт-листы в ключевых номинациях: "Образовательный проект в ИТ" и "Приложение года", - говорится в сообщении.

"Премия Рунета" проводится с 2004 года. Она отмечает лучшие проекты, сервисы и инициативы, способствующие развитию интернет-отрасли и созданию комфортной цифровой среды для граждан.

"Выход наших проектов в финал "Премии Рунета" подтверждает значимость той работы, которую мы ведем. Для нас в приоритете - практическая польза для людей и расширение их возможностей через современные цифровые решения. Мы создаем инструменты, которые помогают учиться, осваивать новые навыки, находить полезную информацию и развиваться в профессии. Отбор экспертного совета показывает, что такой подход отвечает текущим запросам общества и отрасли", - отметила директор департамента коммуникаций президентской платформы Ольга Добрина.

В 2025 году отбор "Премии Рунета" проходил в несколько этапов. После сбора заявок и первичной экспертной оценки были сформированы шорт-листы с пятью финалистами в каждой номинации. Сейчас проходит второй этап детальной оценки финалистов почетным экспертным советом. Торжественная церемония объявления победителей состоится 14 декабря.