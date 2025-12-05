Кабмин увеличил объем средств на выплаты детям попавших в плен
18:54
МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Правительство РФ увеличило объем выделяемых из бюджета средств на выплаты детям, чьи родители попали в плен или пропали без вести во время участия в СВО, до 10,18 млрд рублей. Распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
Ранее объем выделяемых бюджетных средств составлял 9,38 млрд рублей.
Мера поддержки распространяется и на детей тех военных, которые были взяты в плен или пропали без вести во время участия в операции на территории Сирии.