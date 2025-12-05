Долина не подозревала, что попала в мошенническую схему

Народная артистка РФ искренне считала, что выполняет просьбы Росфинмониторинга

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Народная артистка РФ Лариса Долина не подозревала, что она попала в мошенническую схему, искренне считая, что она выполняет просьбы Росфинмониторинга. Об этом певица заявила в эфире спецвыпуска "Пусть говорят" на Первом канале.

"Честно скажу, я не думала, что попала в мошенническую схему. Я не думала. Я просто не понимала, что происходит со мной, это был стресс, серьезный стресс. Ведь кто-то [якобы] покушается на мои сбережения, которые я годами зарабатывала, тяжелейшими гастрольными поездками. Это, на самом деле, просто стресс даже от того, что я нахожусь в этой истории. Но я свято верила, что мне все вернут. Поэтому я ездила на гастроли, снималась, выходила на сцену с улыбкой и делала то, что я делаю всегда. И я верила, что это настоящие сотрудники Росфинмониторинга", - сказала артистка.

В августе 2024 года стало известно, что Долина стала жертвой телефонных мошенников, которые звонили ей с территории Украины. Они систематически выходили на связь с апреля по июнь и убеждали перевести накопления якобы на безопасный счет, чтобы сохранить их от противоправных посягательств. В результате певица перевела свои сбережения на подконтрольные мошенникам счета, а также продала свою квартиру. Поняв, что ее обманули, она обратилась в полицию. Позже на основании решения Хамовнического суда столицы по иску Долиной сделка о продаже ее квартиры была признана недействительной. Мосгорсуд подтвердил это решение, а Второй кассационный суд общей юрисдикции 27 ноября отклонил жалобы на постановления нижестоящих судов. Последней инстанцией для подачи жалобы является Верховный суд РФ. Покупательница квартиры артистки Полина Лурье обратилась туда с жалобой.