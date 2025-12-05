Долина передала деньги за продажу своей квартиры в центре Москвы мошенникам

Певица по требованию злоумышленников отдала эти средства курьеру

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Певица Лариса Долина после продажи своей квартиры в центре Москвы передала полученные за нее деньги мошенникам, поэтому этих средств на руках у нее нет. Об этом артистка заявила в программе "Пусть говорят" на Первом канале.

"Деньги я получила сразу наличными, 112 млн рублей. Я по требованию мошенников положила их в банковские ячейки, а на следующий день по их требованию я их сняла и передала курьеру Цырульниковой, которая сейчас осуждена", - сказала Долина. Сама же Анжела Цырульникова заявила, что ее использовали и она не знала о мошеннических действиях в отношении певицы.

Согласно материалам дела, всего Лурье отдала артистке 112 млн рублей.

Ранее сообщалось, что Верховный суд России назначил рассмотрение дела по жалобе на решения нижестоящих инстанций по иску Ларисы Долиной к Полине Лурье на 16 декабря.

13 августа 2024 года стало известно, что Долина стала жертвой телефонных мошенников, которые звонили ей с территории Украины. Они систематически выходили на связь с апреля по июнь и убеждали перевести накопления якобы на безопасный счет, чтобы сохранить их от противоправных посягательств. В результате певица перевела свои сбережения на подконтрольные мошенникам счета, а также продала свою квартиру. Поняв, что ее обманули, она обратилась в полицию. Позже на основании решения Хамовнического суда столицы по иску Долиной сделка о продаже ее квартиры была признана недействительной. Мосгорсуд подтвердил это решение, а Второй кассационный суд общей юрисдикции 27 ноября отклонил жалобы на постановления нижестоящих судов. Последней инстанцией для подачи жалобы является Верховный суд РФ. Покупательница квартиры артистки Полина Лурье обратилась туда с жалобой.