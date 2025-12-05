В Пензенской области закрепят кураторов за предпринимателями из числа участников СВО

ПЕНЗА, 5 декабря. /ТАСС/. Участники специальной военной операции из Пензенской области, которые ведут предпринимательскую деятельность, получат кураторов от министерства экономического развития и промышленности региона. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Олег Мельниченко.

"Поручил оказывать комплексную поддержку участникам СВО, ведущим предпринимательскую деятельность, закрепив за ними кураторов из регионального Минэка", - написал он.

Мельниченко добавил, что четверо выпускников проекта "Сурское мужество" по социальной реабилитации раненых бойцов уже направляют заявки на получение средств для развития собственного дела. "Уверен, что наша помощь даст им возможность не потеряться в мирной жизни и реализовать свои бизнес-идеи", - отметил губернатор.

Глава региона уточнил, что меры поддержки малого и среднего предпринимательства обсуждались на заседании правительства региона. "Компания "Поручитель" предоставляет кредитные продукты по льготной ставке - в два раза ниже ключевой ставки ЦБ. На льготные займы региональным Фондом развития промышленности в этом году направляется более 240 млн рублей", - пояснил Мельниченко.

По словам губернатора, Фонд содействия инновациям выделяет по миллиону на реализацию 39 проектов, победивших в конкурсе "Студенческий стартап". "От Фонда поддержки предпринимательства помощь получили более 1 600 субъектов МСП. Предпринимательский сектор региона должен развиваться устойчиво и без сбоев", - подчеркнул он.