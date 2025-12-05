Кабмин выделил свыше 45 млн рублей белгородцам, потерявшим жилье из-за ВСУ

Из них 14,47 млн рублей пойдут на оказание единовременной помощи

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Правительство РФ выделило более 45 млн рублей на финансовую помощь для жителей Белгородской области, которые потеряли жилье из-за атак ВСУ. Распоряжение опубликовано на портале правовых актов.

Из них 14,47 млн рублей пойдут на оказание единовременной помощи, 6,056 млн рублей - на помощь в связи с частичной утратой имущества первой необходимости, и 24,597 млн выделено на граждан, которые полностью утратили жилье первой необходимости.

Контролировать использование этих средств будет МЧС. Ведомству необходимо предоставить доклад в кабмин до 1 марта 2026 года.