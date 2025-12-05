Горловка стала победителем премии "Мы вместе"

Награду вручил начальник управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Городской округ Горловка (ДНР) и проект "СВОй бизнес" разделили победу в специальной номинации "Народное признание" международной премии "Мы вместе". Награду вручил начальник управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков.

"Форум "Мы вместе" - центральная площадка добровольчества. За эти несколько дней 2 тыс. 137 ваших сверстников, товарищей решили принять участие в гуманитарных миссиях в Донбассе и Новороссии, в Курской области. И я бы хотел от всей души сказать вам за это большое спасибо. Потому что там сейчас ваша помощь, ваши добрые сердца нужны больше всего. Сегодня здесь присутствуют делегации из всех регионов нашей страны и еще из 47 стран. Наша энергия разрушает границы, проникает и заражает культурой добровольчества наших единомышленников во всем мире", - сказал Новиков.

Он также вручил 33 волонтерам из 19 регионов нагрудные знаки "Доброволец России".

Торжественная церемония вручения международной премии "Мы вместе" состоялась в рамках одноименного форума. В 2025 году на премию подано рекордное число заявок - 52 383 из 147 стран. За пять лет участников стало больше в два раза, а география расширилась в 2,5 раза (с 59 до 147 стран). Организаторами форума выступают Росмолодежь и "Добро.рф". ТАСС - генеральный информационный партнер.