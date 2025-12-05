Россия передала Казахстану останки двоих участников Великой Отечественной войны

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Останки двоих казахов, погибших в годы Великой Отечественной войны в ходе освобождения Псковской области, передали на церемонии в Москве казахстанской стороне для захоронения на родине. Об этом сообщили в посольстве республики в России.

Как отмечается в сообщении, церемония прошла в Музее Победы на Поклонной горе, личности советских воинов удалось установить. Первый боец - Байбул Рахметов 1917 года рождения, который в годы войны служил наводчиком противотанковых орудий и был награжден медалью "За отвагу" и орденом Красной звезды. Последняя награда была вручена за то, что Рахметов подбил германский танк. Второй боец - Мусахан Калмурзаев 1921 года рождения, он служил автоматчиком в лыжном батальоне и был награжден медалью "За отвагу". Воинов идентифицировали по наградам.

"Посол Казахстана в России Даурен Абаев выразил признательность псковским поисковым отрядам за столь важную и благородную деятельность. Он напомнил, что при освобождении Псковщины погибли сотни казахстанцев", - говорится в сообщении диппредставительства. В своей речи Абаев также отметил, что вне зависимости от веры и национальности в годы Великой Отечественной войны все сражались за родину и будущее своих детей.

На церемонию прибыл родственник бойца Рахметова - Хасен Рахметов, который также выразил благодарность российским поисковикам за возможность увековечить память предка. "В ходе мероприятия по погибшим воинам была объявлена минута молчания и совершен мусульманский поминальный обряд. В ближайшее время останки бойцов доставят на родину для захоронения с воинскими почестями", - указали в посольстве.