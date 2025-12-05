Долина заявила, что не держит зла на хейтеров

Народная артистка РФ пожелала тем, кто осуждал ее во время судебной тяжбы с покупательницей квартиры Полиной Лурье, не попадаться на уловки мошенников

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Народная артистка РФ Лариса Долина заявила, что не держит зла на хейтеров, которые публично осудили ее в социальных сетях во время судебной тяжбы с покупательницей ее квартиры Полиной Лурье, и пожелала им не попадаться на уловки мошенников. Об этом певица заявила в эфире спецвыпуска "Пусть говорят" на Первом канале.

"Я искренне сочувствую всем тем, кто пострадал [от рук мошенников]. И эту историю я рассказала еще потому, чтобы люди знали, с чем они могут столкнуться. И как это страшно, и как это невыносимо, и как ты не понимаешь, как тебе жить дальше. И это трагедия, человеческая трагедия. Она произошла со мной. Я желаю, чтобы ни с кем никогда этого не происходило, даже с теми, кто хейтил меня сейчас. Не желаю зла и желаю, чтобы у них никогда не было ничего подобного", - сказала артистка.

Долина также поблагодарила коллег и общественность за поддержку. "Хочу поблагодарить <…> простых людей, которые продолжают писать письма, которые сейчас были на моих концертах на Дальнем Востоке. Ни одного билета не было сдано. Пять концертов. Больших пять концертов, пять аншлагов. Я честно служу своей профессии, честно служу своей стране. Я делаю очень много для того, чтобы она процветала. Я выращиваю новое поколение артистов. За что меня так судить? Правду ведь никто не знал до сегодняшнего дня. А когда ты не знаешь правду, как можно так огульно говорить о человеке?", - резюмировала Долина в эфире.

В августе 2024 года стало известно, что Долина стала жертвой телефонных мошенников, которые звонили ей с территории Украины. Они систематически выходили на связь с апреля по июнь и убеждали перевести накопления якобы на безопасный счет, чтобы сохранить их от противоправных посягательств. В результате певица перевела свои сбережения на подконтрольные мошенникам счета, а также продала свою квартиру. Поняв, что ее обманули, она обратилась в полицию. Позже на основании решения Хамовнического суда столицы по иску Долиной сделка о продаже ее квартиры была признана недействительной. Мосгорсуд подтвердил это решение, а Второй кассационный суд общей юрисдикции 27 ноября отклонил жалобы на постановления нижестоящих судов. Последней инстанцией для подачи жалобы является Верховный суд РФ. Покупательница квартиры артистки Полина Лурье обратилась туда с жалобой.