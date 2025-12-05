В Кабардино-Балкарии представили первый в СКФО патриотический клип об участниках СВО

НАЛЬЧИК, 5 декабря. /ТАСС/. Первый на Северном Кавказе патриотический клип "Борись" в поддержку участников специальной военной операции представили в Кабардино-Балкарском госуниверситете им. Х. М. Бербекова. Презентацию приурочили к 80-летию Победы, сообщили ТАСС в вузе.

"Торжественную премьеру патриотического клипа "Борись", первого музыкального клипа на Северном Кавказе, созданного в поддержку участников специальной военной операции, посвятили в КБГУ 80-летию Победы и Году защитника Отечества. Клип (авторы - Венера Измайлова и Вильдан Карамышев) посвящен мужеству, стойкости и вере в будущее", - рассказали в учебном заведении.

Как отметили создатели, трехминутная работа снята без дублей. Это симбиоз эмоциональных свидетельств, где каждый кадр отражает реальные переживания, боль и надежду участников спецоперации.

"Это не просто клип, а философия жизни. Это призыв бороться за правду, честь, будущее детей и суверенитет Родины. Проект стал частью формирования новой патриотической культуры - честной, сильной, идущей от сердца", - рассказал исполнитель песни, заслуженный артист Кабардино-Балкарии и Адыгеи Артур Дышеков.

Инициатором съемок и автором сценария выступил участник СВО, заместитель начальника управления по воспитательной работе, руководитель центра гражданско-патриотического воспитания КБГУ Герман Шевчук. В создании проекта также приняли участие ветераны СВО Ахмед Канукоев и Аслан Жашуев.

"Услышав исполнение Артура Дышекова, я понял: этому треку не хватает визуальной истории. Я выступил с предложением снять клип - не как художественный вымысел, а как свидетельство реальных событий, отрывки из жизни тех, кто прошел через огонь и сохранил веру в победу", - поделился Шевчук.