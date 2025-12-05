В Мариуполе более 300 детей посещают восстановленную школу искусств №1

Заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин посетил учебное учреждение

ДОНЕЦК, 5 декабря. /ТАСС/. Свыше 300 учеников посещают занятия в Мариупольской детской школе искусств №1, восстановленной после серьезных повреждений, полученных в ходе боевых действий. Об этом сообщил заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин по итогу своего визита в учебное учреждение.

"Заехал посмотреть, как в восстановленной школе искусств №1 развивают свои таланты юные жители города. Учреждению исполнилось 50 лет. Поздравил директора Ирину Даниловну Соловьеву с юбилейной датой. Приятно видеть, что сегодня более 300 детей с удовольствием посещают занятия по вокалу, хореографии, играют на музыкальных инструментах. Создали комфортные условия для обучения специалисты из Ленинградской области, практически с нуля восстановив треть здания", - написал он в своем Telegram-канале.

Вице-премьер РФ отметил, что учащиеся школы неоднократно становились победителями международных и всероссийских конкурсов.

"В этом, юбилейном году, выпускник школы стал студентом отреставрированной Санкт-Петербургской консерватории имени Римского-Корсакова", - добавил Хуснуллин.