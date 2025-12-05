Махачкалинский морской торговый порт первый в России внедряет технологии с ИИ

ПЯТИГОРСК, 5 декабря. /ТАСС/. Новейшие технологии с использованием искусственного интеллекта внедрит в работу нового зернового терминала Махачкалинский морской торговый порт. Об этом на пресс-конференции в региональном информационном центре "ТАСС Кавказ" сообщил генеральный директор Махачкалинского морского торгового порта Джамал Алиев.

"Мы сотрудничаем с крупнейшим китайским холдингом Famsun, который производит оборудование для зерновых терминалов. Когда мы выбирали, у кого купить оборудование для нового зернового терминала, мы смотрели, кто более развит в этой сфере, и они оказались впереди. Оборудование уже приобретено, готовится к поставке в Россию, и фактически управление этим терминалом будет осуществляться с планшета, с использованием новейших технологий искусственного интеллекта. Таких технологий в России еще нет", - сообщил Алиев.

Он также отметил, что помимо внедрения новых технологий, порт участвует в решении проблемы кадрового дефицита в отрасли.

"При поддержке руководства республики, нашего инвестора и Федерального агентства морского и речного транспорта в этом году набраны первые 70 студентов в новое средне-специальное образовательное учреждение - Морской колледж в г. Каспийск, который создан на базе Коледжа машиностроения им. С. Орджоникидзе и с 2026 года становится филиалом Астраханского университета морского и речного транспорта им. генерал-адмирала Апраксина. Ребята будут учиться на судоводителей, судовых механиков и судовых электриков - это очень дефицитные кадры", - рассказал Алиев.