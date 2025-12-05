В Париже открылся книжный салон "Русская литература"

Темой работ, представленных на мероприятии, стало 80-летие Победы в Великой Отечественной войне

ПАРИЖ, 5 декабря. /ТАСС/. Книжный салон "Русская литература" открылся в Российском духовно-культурном православном центре (РДКПЦ) в Париже под знаком 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Салон пройдет с 5 по 7 декабря.

"Уходящий 2025 год отмечен исключительным богатством изданий, вдохновленных Россией, а издательское предложение этого года по своему уровню и тематическому охвату превосходит все предыдущие годы, - заявила в ходе церемонии открытия салона организатор салона Ирина Рекшан. - Я бы хотела поблагодарить всех издателей во Франции, остающихся верными всеобщим человеческим ценностям".

Она отметила талантливые работы ряда авторов, представленных в рамках салона, в том числе лауреата Гонкуровской премии и члена Французской академии Андрея Макина, а также Тьерри Мариньяка и Мари-Аньес Домен. Также она выразила благодарность послу России во Франции Алексею Мешкову за поддержку в организации салона. Дипломат в свою очередь отметил, что этот год богат не только на новые произведения, но и на юбилеи выдающихся российских писателей, упомянув 230-летие со дня рождения Александра Грибоедова, 165-летие Антона Чехова, 155-летие Ивана Бунина и Александра Куприна, 130-летие Сергея Есенина и 120-летие Михаила Шолохова.

"Принципиально важно, что в этом году, когда мы празднуем 80-летие годовщины Победы в Великой Отечественной войне, салон также взял эту тему. Ведь российская литература военных лет - это отдельное явление в культуре, она стала нравственным ориентиром для последующих поколений", - сказал руководитель диппредставительства.

Глава Фонда наследия русского зарубежья Елена Чернышкова рассказала ТАСС об организованных ее фондом фотовыставках, которые также открылись в рамках этого салона. Первая - "Русская эмиграция: герои Сопротивления" - приурочена к 80-летию Победы и рассказывает о судьбе нескольких русских участников этого освободительного движения, а вторая - "Я не могу жить без России" - приурочена к 155-летию со дня рождения Александра Куприна.

От книг до кинолент

Тема 80-летней годовщины Победы присутствует на книжном салоне не только на стендах авторов и на плакатах фотовыставки, но и на большом экране кинозала РДКПЦ. Так, непосредственно перед торжественным открытием салона был организован показ документального фильма "Высокое небо Аллы Дюмениль" (2025) режиссера Дениса Чуваева. Картина рассказывает о подвиге русской эмигрантки Аллы Дюмениль (Басиной), ставшей героиней антифашистского движения Сопротивления и самой высокопоставленной французской военнослужащей в годы Второй мировой войны. Дюмениль сумела, среди прочего, добиться обучения женщин-пилотов в составе войск движения "Свободная Франция". В ближайшие дни посетителям также предложат вспомнить бессмертную классику советского кинематографа, показав картины "Летят журавли" (1957) режиссера Михаила Калатозова и "Судьба человека" (1959) Сергея Бондарчука.

Руководитель РДКПЦ, советник-посланник посольства РФ во Франции Анна Котлова рассказала ТАСС, что 17 декабря культурный центр продолжит серию кинопоказов в рамках "Фестиваля русского кино".