NYT: умер архитектор Фрэнк Гери

Лауреату Притцкеровской премии было 96 лет

НЬЮ-ЙОРК, 5 декабря. /ТАСС/. Известный американский архитектор Фрэнк Гери умер на 97-м году жизни. Об этом сообщила газета The New York Times (NYT).

По ее информации, Гери умер в своем доме в Санта-Монике (штат Калифорния). Причиной смерти стало непродолжительное респираторное заболевание.

Гери - один из крупнейших архитекторов современности, стоявший у истоков деконструктивизма. В 1989 году он стал лауреатом Притцкеровской премии. Авторству Гери принадлежат самые известные образцы архитектуры в стиле деконструктивизма: музей Гуггенхайма в Бильбао (1997), концертный зал имени Уолта Диснея в Лос-Анджелесе (2003) и "танцующий дом" в Праге (1995).