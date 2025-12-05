На горнолыжных трассах "Архыза" в 2026 году внедрят онлайн-камеры с ИИ

Система позволит спасателям оперативно оказывать помощь пострадавшим на склоне

Редакция сайта ТАСС

ПЯТИГОРСК, 5 декабря. /ТАСС/. Онлайн-камеры с искусственным интеллектом установят на горнолыжных трассах курорта "Архыз" в 2026 году. Система впервые будет использована на Северном Кавказе и позволит спасателям оперативно оказывать помощь пострадавшим на склоне, сообщил генеральный директор курорта "Архыз" Роман Киранчук в ходе пресс-конференции в региональном информационном центре "ТАСС Кавказ".

"В следующем году пилотно хотим попробовать визуальное наблюдение онлайн-камерами на горнолыжных склонах за гостями. Центр разработки "Сбера", который работает с искусственным интеллектом, как раз внедрил эту систему - распознавание падений и оперативное сообщение ближайшим спасателям информации для более быстрого реагирования", - сообщил Киранчук.

Он также отметил, что в дальнейшем система позволит распознавать технику катания гостя и давать ему рекомендации.

"Вторая возможность этой системы - это распознавание техники катания. Это направление еще не очень развито, но мы хотим его изучить. Искусственный интеллект анализирует катание и дает подсказки гостю, какие ошибки он совершил", - добавил спикер.

Как отметил генеральный директор курорта "Архыз", в 2026 году проект запустят пилотно, а затем примут решение о его масштабировании. "Пилотно хотим внедрить эту разработку совместно с ПАО "Ростелеком" в 2026 году. <...> Посмотрим эффективность и примем решение о дальнейшем масштабировании системы на весь курорт. На Северном Кавказе пока такого нет", - рассказал Киранчук.