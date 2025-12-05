В ДНР приступили к запитке Павлопольского водовода

Это необходимо для восполнения запасов обмелевшего Старо-Крымского водохранилища

ДОНЕЦК, 5 декабря. /ТАСС/. Специалисты приступили к запитке Павлопольского водовода для восполнения запасов обмелевшего Старо-Крымского водохранилища в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщил заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин по итогам совещания по стабилизации водоснабжения ДНР с председателем правительства республики Андреем Чертковым.

"Дефицит остается весомый, но работа по изменению ситуации ведется и требует времени. Из позитивного: водовод по переброске из Павлопольского водохранилища запитывают, сообщу, когда по нему пойдет стабильно вода, второй такой водовод почти уложен. Вопрос водоснабжения ДНР держим на контроле и понимаем его социальную значимость", - написал он в своем Telegram-канале.

Хуснуллин добавил, что в Донецке провел совещание по развитию промышленного и инвестиционного потенциала ДНР.

"На территории региона сегодня запущены 267 промышленных предприятий, они обеспечивают работой более 24 тыс. человек. Из этих предприятий 60 - участники свободной экономической зоны. В целом Фонд развития территорий, являясь управляющей компанией, включил в реестр участников СЭЗ в ДНР почти 160 компаний с объемом заявленных инвестиций порядка 163 млрд рублей", - отметил он.

Хуснуллин добавил, что в ходе совещания обсудил также вопросы по теме сельского хозяйства. "Результаты видны, растет площадь уборочной кампании, при этом есть над чем работать, куда расти", - резюмировал он.