Пушилин: в ДНР в 2026 году расчистят 15 км русел рек

Глава региона отметил, что в 2025 году уже расчистили более 28 км

Глава ДНР Денис Пушилин © Егор Алеев/ ТАСС

ДОНЕЦК, 6 декабря. /ТАСС/. 15 км русел рек Донецкой Народной Республики приведут в порядок в 2026 году в рамках проекта "Вода России", сообщил глава ДНР Денис Пушилин по итогам встречи с министром природных ресурсов и экологии РФ Александром Козловым и сенатором Александром Волошиным.

"Реализуем в ДНР мероприятия в рамках нацпроекта "Экологическое благополучие", в том числе федеральных проектов "Сохранение лесов" и "Вода России". В условиях водной блокады в регионе, устроенной киевским режимом, особое внимание уделили реализации мероприятий в рамках проекта "Вода России". В 2025 году уже расчистили более 28 километров русел рек, а в следующем улучшим состояние акваторий водных объектов, приведя в порядок еще 15 километров", - написал он в своем Telegram-канале.

Пушилин добавил, что в ДНР продолжается работа по улучшению экологического состояния региона. По проекту "Сохранение лесов" проводится лесовосстановление.

"В 2026 году запланировали агротехнический уход за высаженными лесными насаждениями на площади 1,4 тыс. га. Общая площадь земель, требующих восстановления, у нас составляет более 20 тыс. га., однако данная цифра не окончательная. На территории республики есть замечательные Святогорские леса, состояние которых еще требуется оценить. Наши военнослужащие продолжают отодвигать линию фронта, поэтому нам надо уже сейчас понимать, какие механизмы в рамках российского законодательства будут задействованы для воспроизводства леса. Один из механизмов - компенсационное лесовосстановление", - отметил глава ДНР.