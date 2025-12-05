Нилов предложил навсегда сделать 31 декабря нерабочим днем

Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов отметил, что в последний день года "нормальной работы все равно не бывает"

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Последний день года должен стать нерабочим на постоянной основе, так как нормальной работы 31 декабря все равно не бывает. Об этом заявил ТАСС в преддверии новогодних праздников глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Он напомнил, что в этом году, как и последние несколько лет, правительство РФ переносит один из выходных на 31 декабря, но так было не всегда, и в Трудовом кодексе эта дата остается обычным рабочим днем.

"Считаю, что правильно было бы закрепить раз и навсегда 31 декабря в Трудовом кодексе как выходной день", - сказал Нилов. По его словам, в последний день года все равно "нормальной работы не происходило" - люди или отпрашивались, или даже на работе у них все мысли были о праздничном столе и поздравлениях, то есть "нерабочее настроение".

Нилов при этом подчеркнул, что необходимо сохранить в Трудовом кодексе общий баланс рабочих и праздничных дней, в связи с чем депутат предложил или сделать 31 декабря нерабочим днем вместо 8 января, либо прописать обязательный перенос на 31 декабря одного из нерабочих дней года. Как отметил депутат, такие предложения были направлены, но правительство подсчитало, что и так имеет возможность пользоваться своим правом переноса выходных.

Ближайшие новогодние праздники, согласно утвержденному правительством РФ производственному календарю, продлятся 12 дней - с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026-го.