Вильфанд перечислил регионы, где ожидаются "впечатляющие" морозы

Температуры упадут до минус 21-42 градусов в Уральском, Сибирском и Северо-Западном округах России

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Сильные морозы с понижением температуры до минус 21-42 градусов прогнозируются в Северо-Западном, Уральском, Сибирском федеральных округах РФ. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Зима по-настоящему разгулялась на севере европейской России. В выходные и понедельник температура будет примерно на 5-10 градусов ниже нормы в Архангельской области - до минус 16-21 градуса, в Ненецком автономном округе - до минус 28 градусов, на востоке Коми - до минус 26-29 градусов. На севере Урала в выходные в ЯНАО и ХМАО температура будет на 12-19 градусов ниже нормы: до минус 35-42 градусов. В Свердловской области 7-9 декабря температура будет на 6-12 градусов ниже нормы, морозы будут достигать 30-градусных значений. В Челябинской, Курганской и Тюменской областях ожидается от минус 25 до минус 33 градусов мороза. Это впечатляющие морозы", - сказал он.

На следующей неделе в Томской области ночные температуры будут опускаться до минус 33-42 градусов, дневные значения составят минус 26-30 градусов. Такая ситуация связана с вторжением холодного воздуха из Северного Ледовитого океана. Аналогичное похолодание ожидается в Омской, Новосибирской, Кемеровской, Иркутской областях, Алтайском крае, Хакасии: от 25 до 34 градусов мороза.