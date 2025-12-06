Дуров: ЕС устанавливает нереальные правила, чтобы наказывать за отказ от цензуры

Евросоюз преследует только те платформы, которые размещают неудобные высказывания, отметил сооснователь мессенджера Telegram

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Евросоюз устанавливает невыполнимые правила, чтобы наказать компании за отказ цензурировать свободу слова. Такое мнение выразил сооснователь мессенджера Telegram Павел Дуров.

"ЕС устанавливает невыполнимые правила, чтобы наказывать технологические компании, отказывающиеся молча цензурировать свободу слова. Мы видели то же самое во Франции: безосновательное "уголовное расследование", а затем спецслужбы предложили свою помощь, если Telegram тихо цензурирует свободу слова в Румынии и в Молдавии", - написал Дуров в соцсети Х.

Он также отметил, что ЕС преследует исключительно те платформы, которые размещают неудобные и инакомыслящие высказывания. Однако, по словам Дурова, платформы, которые алгоритмически подавляют пользователей, практически не затрагиваются, несмотря на более серьезные проблемы с незаконным контентом.