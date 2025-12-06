В Южно-Сахалинске устранили аварию на теплосетях

"Ремонтный персонал работал всю ночь, сообщили в "Сахалинской коммунальной компании"

ХАБАРОВСК, 6 декабря. /ТАСС/. Работы по восстановлению теплосетей в Южно-Сахалинске завершены. Об этом сообщили в "Сахалинской коммунальной компании".

"Ремонтный персонал работал на улице Бумажной всю ночь - ситуация требовала непростых технических решений. Но сварочные работы завершены, система на заполнении. <...> Параметры во всем городе поднимаются, работа не останавливается ни на минуту, диспетчерская служба на связи с управляющими компаниями, чья роль в восстановлении оптимального режима теплоснабжения крайне велика", - говорится в сообщении компании.

Накануне из-за повреждения на сетях упало давление в городской системе теплоснабжения. Поступали сигналы об отсутствии тепла в разных районах города. Сообщалось, что отключение коснулось порядка 20 домов, школ и детских садов.

В Южно-Сахалинске 5 декабря отмечалось от минус девяти до минус трех градусов мороза, 6 декабря - от минус трех градусов мороза до плюс одного градуса тепла.