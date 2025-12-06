Трамп поручил Минздраву США изучить графики вакцинации в других странах

В Соединенных Штатах детям делают гораздо больше прививок, чем нужно, считает президент

Президент США Дональд Трамп © AP Photo/ Alex Brandon

ВАШИНГТОН, 6 декабря. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп 5 декабря заявил, что американским детям делают слишком много прививок, и поручил Минздраву страны ознакомиться с графиками вакцинации в других государствах.

Американский лидер сообщил в Truth Social, что подписал новую директиву, согласно которой Министерство здравоохранения и социальных служб Соединенных Штатов должно "в ускоренном порядке провести комплексную оценку графика вакцинации в других странах <...> и лучше выверить график вакцинации в США, чтобы он, наконец, был основан на золотых стандартах науки и здравого смысла". Трамп выразил уверенность в том, что ведомство "выполнит эту задачу быстро и надлежащим образом" в интересах американских детей.

Как заявил глава вашингтонской администрации, график вакцинации в США "в течение долгого времени требовал, чтобы совершенно здоровым детям делали 72 прививки - гораздо больше, чем в любой стране, и гораздо больше, чем нужно". "На самом деле это просто смехотворно. Многие родители и ученые ставят под вопрос эффективность этого графика, как и я", - подчеркнул американский лидер.

Трамп также отметил, что профильные структуры в составе федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) приняли "очень хорошее" решение больше не рекомендовать делать детям в США прививки от гепатита B. Президент выразил уверенность в том, что большинство американских детей "не подтверждено риску заражения" этим заболеванием.

Белый дом опубликовал упомянутую директиву Трампа. В ней подчеркивается, что Минздраву США, в частности, следует ознакомиться с графиками вакцинации в "развитых странах". В документе отмечается, что в Германии, Дании и Японии детей вакцинируют от меньшего числа болезней, чем в США.

Трамп и министр здравоохранения и социальных служб США Роберт Кеннеди - младший ранее неоднократно заявляли, что увеличение случаев аутизма у детей в Соединенных Штатах может быть связано с вакцинами. Кеннеди-младший в прошлом выражал скептическое отношение к применению ряда вакцин. Некоторые американские специалисты обвиняли его в поддержке антипрививочного движения, что он неоднократно отрицал.