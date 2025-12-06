В Москве нарушителям закона о тишине грозит штраф

В воскресенье и праздничные дни, а также в вечернее, ночное и обеденное время в будни нельзя громко петь, слушать музыку или телевизор, играть на музыкальных инструментах, а также издавать любые другие звуки, нарушающие покой

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Ремонтные работы в многоквартирных домах в Москве нельзя проводить в воскресенье и праздничные дни, а также в вечернее, ночное и обеденное время в будни. Такая норма закреплена в столичном законодательстве, за нарушение тишины и покоя гражданам грозит штраф.

"В России нет единого закона о тишине - правила в регионах устанавливают местные власти. В столице действует закон "О соблюдении покоя граждан и тишины в городе Москве". Он запрещает шуметь в многоквартирном доме ежедневно с 23:00 до 07:00 и с 13:00 до 15:00, а также в воскресенье и нерабочие праздничные дни", - значится на сайте мэра и правительства столицы.

Отмечается, что в вышеуказанные часы и дни нельзя громко петь, слушать музыку или телевизор, играть на музыкальных инструментах, а также издавать любые другие звуки, нарушающие тишину. Причем в Москве это правило распространяется и на придомовую территорию - устраивать громкие ночные посиделки с 23:00 до 07:00 во дворе также запрещено.

"Стучать, штробить, сверлить по воскресеньям и государственным праздникам в многоквартирных столичных домах нельзя. По рабочим дням и субботам ремонт можно проводить с 09:00 до 19:00 с перерывом на тихий час с 13:00 до 15:00. Исключение лишь для новостроек: в течение полутора лет после сдачи дома жители могут делать ремонт с 07:00 до 23:00", - уточнили в мэрии.

Согласно закону, штраф за нарушение тишины и покоя для граждан составляет до 2 тыс. рублей.

Что делать, если шумят

"Проблему с шумными соседями сначала стоит попробовать решить мирным путем, особенно если покой жильцов нарушается в тихий час или выходной день. Например, можно написать сообщение в общедомовом чате платформы "Электронный дом". Там нет лишних участников, беседы доступны только собственникам помещений, жильцам с постоянной пропиской, арендаторам с повышенным гостевым доступом, а также тем, кто подтвердил свой адрес с помощью кода плательщика из единого платежного документа", - предложили в мэрии.

Там добавили, что если москвичам не удалось договориться и в отведенное по закону время для тишины и отдыха соседи часто проводят шумные ремонтные работы, то жители столицы могут обратиться в Объединение административно-технических инспекций города Москвы по телефону: +7 495 690 -77 -00 (добавочный 5). При этом важно доказать и зафиксировать нарушения с помощью аудио- или видеозаписи.

"Важно при фиксации нарушения делать привязку к дате и времени. Например, можно сделать необходимую метку на камере смартфона или иного видеозаписывающего устройства с помощью специального приложения. Такая видеозапись станет прямым доказательством совершения правонарушения", - добавляется на сайте.

Если тишину в многоквартирном доме нарушают ночью - делают ремонт, громко слушают музыку, кричат, - нужно вызывать полицию. Правоохранители должны приехать на место и провести профилактическую беседу с нарушителями, а если потребуется, составить протокол. Обратиться в полицию можно и в том случае, если источник шума находится в подъезде или во дворе.

"Если вы сами планируете начать ремонт, стоит встретиться с ближайшими соседями и обсудить время и дни, в которые планируются шумные работы. Будет уместно предупредить соседей и о предстоящих шумных праздниках. Такой способ позволит избежать их недовольства и найти компромиссное для всех решение.", - заключается на сайте.