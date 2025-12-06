Граждане Сирии чаще всех стран просили убежище в России в 2025 году

Всего за девять месяцев поступило 2 823 заявления

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Граждане Сирии за девять месяцев 2025 года чаще всех других стран просили временное убежище в России, по сравнению с 2024 годом число запросов выросло почти в 18 раз. Это следует из материалов статистики, которые проанализировал ТАСС.

Так, за девять месяцев от граждан Сирии поступило 2 823 заявления, в то время как за аналогичный период 2024 года - 161. На втором месте по числу запросов о предоставлении убежища находятся граждане Украины. С января по сентябрь от них поступило 2 527 заявлений, что меньше 2024 года на 248 человек.

Кроме того, как следует из материалов статистики, в числе лидеров среди стран, которые просили убежище в РФ - Афганистан (211), Узбекистан (153), Германия (93). По сравнению с 2024 годом число запросов от граждан Афганистана и Германии сократилось на 115 и 23 соответственно, а Узбекистана выросло на 23.

Также в десятку обратившихся за временным убежищем в РФ вошли граждане из Туркмении (66), Палестины (53), Армении (45), Молдавии (44) и Израиля (37).

Статус убежища в России предоставляет человеку право на легальное проживание стране. Также он может работать без разрешений и получать медицинские услуги по ОМС. Кроме того, лица, имеющие статус убежища в РФ, могут оформить документы для выезда и въезда в страну, получения образования, материальной поддержки, это является первым шагом к получению ВНЖ и российского гражданства.