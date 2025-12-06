Кравцов: в колледжи "Профессионалитета" с января зачислили 284 тыс. человек

В некоторых регионах количество поданных заявлений почти в девять раз превышает число зачисленных студентов

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Число абитуриентов, зачисленных в колледжи проекта "Профессионалитет" в 2025 году, превысило 284 тыс. Об этом ТАСС сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

"Абитуриенты направили в образовательные организации свыше 1 млн 88 тыс. заявлений. В учебные заведения зачислены 284 646 человек. Результаты приемной кампании подтверждают высокий интерес абитуриентов к системе среднего профессионального образования. Ребята видят, что квалифицированные рабочие кадры - основа развития всех отраслей нашей экономики. Федеральный проект "Профессионалитет" позволил перезагрузить систему подготовки специалистов. Теперь в колледжах студенты проходят интенсивную практическую подготовку, приобретают знания и умения, необходимые современным работодателям. В обучении принимают участие и непосредственно предприятия", - сказал он.

В пресс-службе Минпросвещения РФ отметили, что всего в 2025 году в образовательные учреждения СПО России зачислено порядка 1,3 млн ребят. Наибольшее количество заявлений подали из Москвы (432 тыс.), Санкт-Петербурга (219 тыс.), Краснодарского края (205 тыс.), Свердловской (171 тыс.), Тюменской (156 тыс.) и Московской (135 тыс.) областей. В некоторых регионах количество поданных заявлений почти в девять раз превышает число зачисленных студентов, например в Тюменской области. По числу зачисленных студентов лидируют Москва, Краснодарский край, Московская область, Санкт-Петербург и Свердловская область.

Федеральный проект "Профессионалитет" запущен в 2022 году и направлен на синхронизацию кадровой потребности предприятий с возможностями системы среднего профессионального образований. В 2024 году состоялся первый выпуск обучающихся в колледжах - участниках федерального проекта "Профессионалитет": обучение завершили 137,9 тыс. студентов.

С 2025 года федеральный проект реализуется в рамках национального проекта "Молодежь и дети". Кластеры "Профессионалитета" охватывают 24 ключевые отрасли экономики. Среди них машиностроение, сельское хозяйство, металлургия, легкая и топливно-энергетическая промышленность, химическая, атомная, фармацевтическая, электротехническая отрасли, информационные технологии, радиоэлектроника, строительная и транспортная отрасли. За четыре года создано уже 506 кластеров "Профессионалитета". В проекте участвуют 2 485 работодателей-партнеров.

Проект реализует Минпросвещения России. Федеральным оператором выступает Институт развития профессионального образования.