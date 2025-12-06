МВД: мошенники для получения выплат оформляют ОСАГО после ДТП

Такая схема стала одной из самых популярных в России, рассказали в ведомстве

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Подделка даты в полисе ОСАГО является одной из наиболее актуальных мошеннических схем в России. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре МВД РФ в ответ на соответствующий запрос агентства.

В МВД отметили, что наличие у водителя полиса ОСАГО является обязательным условием. Вместе с тем, нередки случаи, когда водители, желая сэкономить, считают, что дешевле заплатить штраф, чем несколько тысяч рублей за страховку. Но от ДТП не застрахован никто.

"Если виновник ДТП оказался без страховки, ремонт пострадавшему придется возмещать полностью из своих личных средств. В таком случае те, кто хотел сэкономить, ищут любые возможности заполучить полис ОСАГО. Обычно это попытка оформить полис задним числом - так, чтобы на момент аварии автомобиль был якобы застрахован", - сказали в пресс-центре.

В МВД подчеркнули, что с развитием цифровых технологий становится все сложнее провести мошенничество с полисом ОСАГО. "В настоящее время непросто оформить полис на прошедшую дату, так как страховщик должен зарегистрировать документ в базе Российского союза автостраховщиков", - отметили в ведомстве, добавив, что сделать это можно только на момент запроса.