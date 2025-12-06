ВЦИОМ: россияне вернулись к допандемийному уровню глубины планирования

Граждане снова строят планы на несколько лет вперед, отметил гендиректор аналитического центра Валерий Федоров

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Россияне сегодня вернулись к допандемийному уровню глубины планирования жизни, и это является позитивным сигналом, рассказал ТАСС генеральный директор аналитического центра ВЦИОМ, декан факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета при правительстве РФ Валерий Федоров.

"Сегодня мы вернулись к допандемийному уровню с точки зрения глубины планирования. Это важный показатель. Когда происходит кризис, <...> у людей категорически сокращается горизонт планирования. Многие вообще перестают планировать, а те, кто сохраняет такую привычку, сужают горизонт планирования - скажем, с нескольких лет до нескольких месяцев", - рассказал он.

Горизонт планирования является для социологов важным индикатором адаптации и реакции людей на происходящие события.

"Сегодня мы видим, что горизонт планирования у людей снова удлинился. В 2022 году он резко сократился, 2023 год тоже был очень нервным, в 2024 году начался процесс возвращения к допандемийному уровню, сегодня он фактически вернулся", - отметил глава аналитического центра ВЦИОМ.