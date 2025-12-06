В ДНР обнародовали факты преступлений коллаборантов в Красноармейске

По данным регионального управления ФСБ, в школе №4 от непосильных работ, голода, пыток, издевательств и последующего расстрела погибли 1,5 тыс. человек

ДОНЕЦК, 6 декабря. /ТАСС/. УФСБ по ДНР обнародовала документы о военных преступлениях коллаборантов в Красноармейске в годы Великой Отечественной войны.

"Экспертной комиссией управления ФСБ России по Донецкой Народной Республике обнародованы акты 1944 года, свидетельствующие о масштабных злодеяниях пособников фашистов против советских военнопленных и мирного населения", - говорится в Telegram-канале ведомства.

По данным ведомства, немецко-фашистскими властями на территориях шахт и школ были оборудованы лагеря для военнопленных, где люди подвергались пыткам и истязаниям.

Согласно документам, в школе №4 Красноармейска от непосильных работ, голода, пыток, издевательств и последующего расстрела погибли 1,5 тыс. человек. В школе №3 - 1 326 человек.

В шахте №19/20 им. Шевченко погибли в общей сложности 1 212 человек. В шахте №5/6 им. Димитрова - 1 420 человек.

Кроме того, согласно информации УФСБ, на территории села Сергеевка были повешены 5 мирных жителей, закопаны живыми - 120 человек. "Всего на территории Красноармейского района немецко-фашистскими захватчиками были зверски замучены, убиты, повешены, расстреляны и сожжены 14 286 человек", - подытожили в УФСБ.