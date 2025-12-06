Центр "Мой бизнес" за год оказал предпринимателям ДНР вдвое больше услуг

Всего в 2025 году было оказано около 7 тыс. услуг

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Центр "Мой бизнес" оказал предпринимателям ДНР с начала 2025 года около 7 тыс. услуг, что примерно вдвое больше, чем в 2024-м. Об этом сообщила ТАСС руководитель организации Любовь Луговая на Международном Таврическом инвестиционно-экономическом форуме.

"Если брать по количеству услуг, которые были предоставлены, то, допустим, в 2023 году было 2,8 тыс., 2024 году - где-то 3,2 - 3,5 тыс., в этом году порядка 7 тыс. услуг было оказано. Рост очень хороший", - сказала Луговая.

Она добавила, что в 2025 году впервые провели первый показ мод при поддержке центра, объединивший более 20 донецких дизайнеров, зимний фестиваль для предпринимателей и большой молодежный форум. Кроме того, началось софинансирование участия бизнеса в выставочно-ярмарочных мероприятиях. "Этот год был очень значимым", - заключила собеседница агентства.

С сентября 2023 года в ДНР заработал Фонд поддержки малого и среднего предпринимательства, в декабре открылся центр "Мой бизнес".

5-6 декабря в Москве проходит II Международный Таврический инвестиционно-экономический форум. Более 1 тыс. инвесторов собрались в Доме Союзов, чтобы обсудить социально-экономический потенциал и развитие исторических регионов. Ожидается, что форум станет ключевой площадкой для диалога между властью и бизнесом, нацеленного на практическое развитие юга России, включая Донбасс и Новороссию. На форуме представят конкретные инвестиционные предложения и сформируют новые партнерства для социально-экономического развития исторических территорий. Основное внимание уделят проектам в агропромышленном комплексе, транспортной и энергетической логистике, туризме, а также модернизации коммунальной инфраструктуры и внедрению цифровых технологий.