На Урале в выходные ожидают снег, гололедицу и порывы ветра до 9 м/с

Температура местами опустится до минус 41 градуса

Редакция сайта ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 декабря. /ТАСС/. Снег, гололедицу и порывы ветра до 9 м/с прогнозируют синоптики днем в выходные в некоторых регионах Уральского федерального округа (УрФО). Об этом сообщили в региональных гидрометцентрах.

"В Свердловской области 6 и 7 декабря - облачно, ночью местами, днем повсеместно небольшой снег, гололедица. Ветер западный до 8 м/с. Температура ночью - от минус 1 до минус 20 градусов, днем - от минус 7 до минус 15 градусов", - говорится в сообщении Уральского гидрометцентра.

В Челябинской области - облачно с прояснениями, местами снег, на дорогах гололедица, порывы ветра до 9 м/с, температура воздуха днем в выходные достигнет минус 6 градусов, ночью - минус 11 градусов. В Курганской области в субботу и воскресенье днем - облачно с прояснениями, снег, местами гололедица. Ветер до 9 м/с, днем будет до минус 7 градусов, ночью - до минус 15 градусов.

По данным Обь-Иртышского гидрометцентра, в Тюменской области - облачно с прояснениями, снег и гололедица, порывы ветра до 9 м/с. Температура днем в выходные достигнет минус 17 градусов, местами минус 27 градусов, по ночам - минус 32 градуса. В Югре в четверг будет малооблачно, столбики термометров днем достигнут отметки минус 33 градусов, по ночам - минус 41 градус, также будет снег, на дорогах гололедица. Ветер северо-западный до 7 м/с.

На Ямале в субботу и воскресенье синоптики прогнозируют переменную облачность, днем - до минус 29 градусов, местами до минус 39 градусов, по ночам похолодает до минус 35 градусов, местами до минус 45 градусов. Будет небольшой снег, в отдельных районах - гололедно-изморозевые отложения, ветер до 9 м/с.