В Новосибирске более 50 домов остались без тепла из-за аварии

Среди отключенных зданий есть также школы, колледж, детские сады и поликлиника

НОВОСИБИРСК, 6 декабря. /ТАСС/. Аварийное отключение теплоснабжения произошло в Заельцовском районе Новосибирска. Согласно данным на оперативной карте отключений мэрии города, без тепла в двадцатиградусный мороз остались 53 многоквартирных дома и соцобъекта.

"Аварийное отключение. Начало отключения - 06.12.2025 06:00 (02:00 мск - прим. ТАСС). Конец отключения - 07.12.2025 05:00 (01:00 мск - прим. ТАСС)", - говорится в сообщении в сервисе.

Согласно данным на карте 2ГИС, среди отключенных зданий - семь соцобъектов, включая школы, детские сады, колледж и поликлинику.

В настоящее время в Новосибирске минус 19 градусов. К утру воскресенья синоптики прогнозируют потепление до минус 11 градусов.