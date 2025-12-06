Бутман призвал артистов встать на защиту Долиной

Общественность должна понимать, что борется в первую очередь "за себя и за тех, кого могут обмануть мошенники в будущем", отметил народный артист РФ

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Артисты должны встать на защиту народной артистки России Ларисы Долины и прекратить травлю певицы, считает народный артист России Игорь Бутман. От отметил, что борьба и гнев в этой ситуации должны быть направлены на настоящих виновных - мошенников и их пособников, которые, вероятно, задают тон этой травле.

"Я считаю переполнившую интернет и некоторые медиа волну порицания по отношению к Ларисе Долиной абсолютно несправедливой. Безапелляционность суждений, негатив, враждебность, неприязнь, которые многие проявляют в крайне глупой и грубой форме, при этом, очевидно, не зная всех деталей произошедшего, - это просто отвратительно. Все эти мемы, шуточки и издевательства показывают, насколько жестокими могут быть отдельные люди. Они готовы при первой возможности втоптать своего кумира в грязь, причем многие это делают лишь для того, чтобы быть в тренде, "пропиариться" и собрать условные "лайки". Поэтому я обращаюсь ко всем с просьбой перестать травить артистку", - сказал джазмен. По мнению Бутмана, "справедливый гнев" общественности в этой ситуации "должен быть направлен на настоящих виновных" - мошенников и их пособников, "которые, судя по всему, и задают тон этой травле".

"Лариса Долина - величайшая певица, ее искусство обожают миллионы. Ее любят за прекрасные песни, за ее джазовое прошлое, настоящее и будущее. Она великолепный педагог, талантливый организатор, она дала дорогу многим молодым музыкантам. Как говорится, от любви до ненависти один шаг. Давайте сделаем этот шаг обратно. Ведь Лариса Долина действительно попала в беду, ее обманули телефонные мошенники, к сожалению, сейчас с этим сталкиваются многие. Я уверен, что все артисты должны встать на защиту Ларисы Долиной. И если есть мнение, что правосудие несправедливо к человеку, который приобрел у нее квартиру, давайте поможем разобраться и рассчитаться", - призвал он.

Как отметил народный артист РФ, общественность должна понимать, что борется в первую очередь "за себя и за тех, кого могут обмануть мошенники в будущем". "Пусть эта история станет уроком для всех, чтобы никто больше не попадал в сети обманщиков. Потеря, которую она понесла, измеряется не квадратными метрами. В такой момент важнее всего поддержка, а не насмешки и осуждение", - резюмировал Бутман.

13 августа 2024 года стало известно, что Долина оказалась жертвой телефонных мошенников, которые звонили ей с территории Украины. Они систематически выходили на связь с апреля по июнь и убеждали перевести накопления якобы на безопасный счет, чтобы сохранить их от противоправных посягательств. В результате певица перевела свои сбережения на подконтрольные мошенникам счета, а также продала свою квартиру. Поняв, что ее обманули, она обратилась в полицию.

Позже на основании решения Хамовнического суда столицы по иску Долиной сделка о продаже ее квартиры была признана недействительной. Мосгорсуд подтвердил это решение, а Второй кассационный суд общей юрисдикции 27 ноября отклонил жалобы на постановления нижестоящих судов. Последней инстанцией для подачи жалобы является Верховный суд РФ.