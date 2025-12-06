На Северо-Западе России ожидаются аномальное тепло и морозы под 40 градусов

В регионах СЗФО прогнозируют контрастную погоду

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Контрастная погода ожидается в регионах Северо-Западного федерального округа на этих выходных. В центральной части СЗФО температура воздуха ожидается выше нуля, а в Коми, Архангельской и Мурманской областях - морозы до 40 градусов, сообщили ТАСС в региональных метеослужбах.

По данным Псковского ЦГМС - филиала ФГБУ "Северо-Западное УГМС", на территории Псковской области ожидается облачная погода. Небольшие осадки, преимущественно в виде дождя и мороси. Температура воздуха по области в течение суток будет колебаться от плюс 1 до плюс 5 градусов. В воскресенье синоптики прогнозируют снег с дождем и похолодание до нуля градусов в ночные часы.

"Аномально теплая погода со среднесуточной температурой воздуха на 3-4 градуса выше климатической нормы ожидается почти всю следующую неделю. В предстоящие выходные дни Северо-Запад России будет находиться под влиянием атмосферных фронтов атлантического циклона. Сохранится пасмурная погода с осадками в виде дождя, переходящего в мокрый снег. Местами возможен туман. Температура воздуха днем - плюс 1-5 градусов", - сообщили в Новгородском гидрометцентре.

В Калининградской области в наступившие выходные будет преобладать облачная погода с небольшим дождем, в субботу днем - с местами умеренными, а в воскресенье днем - без существенных осадков, сообщают метеорологи. Ветер юго-восточный, южный, порядка 3-8 м/с. Температура воздуха по области будет более характерна для поздней осени, нежели зимы. Так, в субботу ночью будет плюс 3-7 градусов, днем плюс 4-8 градусов. В воскресенье ночью - плюс 2-6 градусов, днем - плюс 2-7 градусов. В Калининграде, как следует из данных официального сайта регионального Гидрометцентра, дневной температурный максимум будет достигать 5-6 градусов тепла, прогнозируют небольшой дождь.

Вологодская область на выходные останется в наиболее теплом секторе обширного циклона, сохранятся небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя, в ночные часы ожидается около нуля градусов, днем - 1-2 градуса тепла. С воскресенья на западе и центре области начнутся снегопады, а на востоке региона резко похолодает из-за вторжения арктического воздуха. Температура составит от нуля до минус 5 градусов, а на востоке области опустится до минус 10-15 градусов.

По данным карельского гидрометцентра, небольшие осадки в виде снега, в том числе мокрого, ожидаются в регионе в субботу. На юге пройдет дождь, на дорогах возможна гололедица. Температура воздуха в течение суток прогнозируется от минус 3 до плюс 2 градусов.

Крепкие морозы

Морозы под 40 градусов ожидаются в выходные на крайнем северо-востоке Республики Коми, сообщает Коми ЦГМС. В ночь на субботу температура опустится до минус 34 градусов, ночь на воскресенье ожидается еще холоднее, до минус 37 градусов. Днем будет минус 20-25 градусов в сочетании с ветром от 3 до 8 м/с. На остальной территории Коми температура понизится до минус 12-20 градусов.

Зимняя погода ожидается на этих выходных также в Мурманской и Архангельской областях, где столбики термометров опустятся до минус 20 градусов, ожидается небольшой снег.

В Ненецком автономном округе будет облачно с прояснениями, местами ожидается небольшой снег, туман. Ветер северной четверти, 2-7 м/с, ночью на восточном побережье порывы до 12 м/с. Температура будет от минус 14 до минус 19 градусов, при прояснениях - до минус 29 градусов, по западному побережью - от минус 4 до минус 9 градусов.