Эксперт Орлов: премию Толстого присудили лидерам, которые снизили число горячих точек

Три президента - Киргизии Садыр Жапаров, Узбекистана Шавкат Мирзиёев и Таджикистана Эмомали Рахмон получили премию заслуженно, отметил руководитель киргизского аналитического центра "Стратегия Восток-Запад"

Редакция сайта ТАСС

БИШКЕК, 6 декабря. /ТАСС/. Международная премия мира имени Л. Н. Толстого присуждена лидерам Киргизии, Таджикистана и Узбекистана, благодаря усилиям которых в мире стало меньше горячих точек. Такое мнение ТАСС выразил руководитель киргизского аналитического центра "Стратегия Восток-Запад" Дмитрий Орлов.

"Три президента - [Киргизии] Садыр Жапаров, [Узбекистана] Шавкат Мирзиёев и [Таджикистана] Эмомали Рахмон - получили международную премию мира имени Льва Толстого вполне заслуженно. Как минимум, по двум причинам. Первая: благодаря им в мире стало на три горячие точки меньше", - сказал он, напомнив, что пограничные споры между тремя республиками не могли разрешиться более 30 лет. Демаркация этих границ после делимитации еще не закончена, но удалось добиться главного - "там больше не стреляют", отметил собеседник агентства.

"Вторая причина: Кыргызстан и Таджикистан находятся в зоне ответственности ОДКБ (Организация Договора о коллективной безопасности - прим. ТАСС), а Узбекистан граничит с ней напрямую. Не говоря о совместном участии всех трех республик в ШОС (Шанхайская организация сотрудничества - прим. ТАСС). Поэтому делимитация и идущая демаркация ранее спорных границ не только "вылечили" у Москвы постоянную головную боль, но и дают теперь возможность ОДКБ более предметно заниматься афганским направлением", - считает эксперт.

Также эти мирные процессы, полагает он, выгодны Китаю, непосредственно граничащему с Киргизией и Таджикистаном. "Другими словами, от итогового договора Бишкека, Душанбе и Ташкента о точке стыка госграниц выиграли, как минимум, две из трех сверхдержав. И в этом персональная заслуга президентов Жапарова, Мирзиёева и Рахмона", - подчеркнул Орлов.

Договор о стыке границ и мир

31 марта президенты Киргизии, Таджикистана и Узбекистана заключили в Худжанде на севере Таджикистана договор о точке стыка государственных границ трех стран, завершив таким образом правовое оформление общих рубежей и подписав трехстороннюю декларацию. Международное жюри 9 сентября 2025 года объявило о присуждении Международной премии мира имени Л. Н. Толстого Жапарову, Рахмону и Мирзиёеву, подписавшим Худжандскую декларацию о вечной дружбе.

Премия мира имени Льва Толстого учреждена в 2022 году Российским историческим обществом, Российским фондом мира и Российским военно-историческим обществом. Присуждается международным жюри за значительный вклад в дело сохранения мира, выдающиеся заслуги в деятельности, направленной на противодействие угрозе развязывания третьей мировой войны и предотвращение ядерной катастрофы, активную миротворческую деятельность и борьбу за защиту прав и свобод человека.