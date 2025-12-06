Минобороны совместно с РГО провели более 50 экспедиций с 2021 года

Совместная работа в регионах подразделений центра и структур общества поспособствовала проведению 41 выставочной экспозиции в центральном парке "Патриот", посетителями стали более 500 тыс. представителей органов военного управления, членов их семей, юнармейцев и других граждан

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Министерство обороны РФ и Русское географическое общество (РГО) провели свыше 50 совместных исследовательских экспедиций с 2021 по 2025 год. Об этом сообщил заместитель главы российского военного ведомства генерал-майор Павел Фрадков.

"Продолжая славные традиции, нами совместно с РГО с 2021 по 2025 год проведены более 50 исследовательских экспедиций. Полученные научные данные и практические результаты имеют важное значение для обеспечения национальной безопасности, развития инфраструктуры отдаленных регионов и укрепления позиций России в области изучения Мирового океана и Арктики", - привели его слова в Минобороны России с заседания координационного Центра содействия и реализации проектов РГО в ВС РФ.

Замглавы также отметил, что пятилетняя совместная работа в регионах подразделений центра и структур РГО поспособствовала проведению 41 выставочной экспозиции в центральном парке "Патриот", посетителями стали более 500 тыс. представителей органов военного управления, членов их семей, юнармейцев и других граждан. "Всего в вооруженных силах тематические выставки проводятся на 177 площадках, которые ежегодно посещают почти 1,5 млн человек", - отметил заместитель главы военного ведомства в ходе мероприятия.

Кроме того, в заседании приняли участие первый вице-президент, исполнительный директор РГО Артем Манукян, члены координационного совета Центра содействия и реализации проектов РГО в ВС РФ и представители органов военного управления Минобороны России.

В военном ведомстве проинформировали, что в ходе мероприятия состоялось вручение наград личному составу ВС РФ и представителям РГО, которые внесли значительный вклад в совместную деятельность в 2025 году.