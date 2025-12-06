ВЦИОМ: две трети россиян видят будущее светлым

Такое изменение глава аналитического центра Валерий Федоров назвал радикальным - прежде таких позитивных ожиданий от будущего социологи не фиксировали, но сегодня такие настроения отмечаются у большинства

Редакция сайта ТАСС

© ТАСС

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Россияне сегодня вновь стали интересоваться будущим, и две трети россиян сегодня видят это будущее светлым, рассказал ТАСС генеральный директор аналитического центра ВЦИОМ, декан факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета при правительстве РФ Валерий Федоров.

"Мы долгое время боялись рассуждать о будущем, боялись строить какие-то долгоиграющие планы, и не очень интересовались - что там будет за горизонтом событий? С этим аспектом в последние год - полтора года тоже произошли существенные перемены. Сегодня мы гораздо больше интересуемся будущим, гораздо больше думаем о нем, и гораздо лучше думаем о нем", - рассказал он.

"Будущее для 2/3 россиян - это очень высокая цифра - снова кажется светлым. И точно более светлым, чем наше настоящее", - добавил Федоров.

Такое изменение глава аналитического центра ВЦИОМ назвал радикальным - прежде таких позитивных ожиданий от будущего социологи не фиксировали, но сегодня такие настроения отмечаются у большинства.